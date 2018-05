Tongersdei yn Ljouwert film oer fermoarde Malteeske sjoernaliste Daphne Caruana Galizia

Wa’t it Fryske kultuernijs wat folget, hat grif meikrige dat der yn Fryslân en Malta lilkens bestiet oer de wize fan omgean fan de kultuermakkers yn Valletta mei de moard op ‘e krityske Malteeske sjoernaliste Daphne Caruana Galizia. Yn filmhûs Slieker yn Ljouwert is tongersdei in film oer har libben te sjen.

Foar mear ynformaasje:

http://sliekerfilm.nl/films/daphne/