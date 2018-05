Tomke komt nei de biblioteek

Fan 24 maaie oant en mei 5 july 2018 komt Tomke nei de biblioteken yn Noard Fryslân om tûzenen pjutten en beukers bliid te meitsjen mei in fergeze poppekastfoarstelling. Nei ôfrin krije de bern in Tomke-boekje mei nei hûs ta. Tomke is in Frysktalich taal- en lêsbefoarderingsprojekt foar jonge bern en harren opfieders yn Fryslân.

Poppekastfoarstelling

Yn de Fryske poppekastfoarstelling Romke en de Snoezewoef is der in barbecue yn de tún fan Kornelia. Dêr binne Tomke en al syn freonen ek: Romke, Yana Yu en Kornelia. En… Snoezewoef! Mar dat freondintsje wol hûntsje Romke eins foar harsels hâlde. Nimmen mei dan ek witte dat er stikem fereale is op har. Dan wurde der by de barbecue ynienen allegear dingen wei. Soe der in dief wêze? Tomke giet op ûndersyk…

Fergees Tomke-boekje

Yn it nije Fryske Tomke-boekje Tomke en syn freontsjes steane ferhaaltsjes oer freonskip, feest en rûzje. En wêr binne de freonen fan Tomke? Help harren te finen op de sykplaat. It temaboekje hat ek moaie ferskes en opsisferskes. It boekje is geskikt foar bern fan 2 oant 5 jier en is fan 4 juny ôf fergees te krijen yn de biblioteken.

Tomke komt nei de folgjende biblioteken ta

Tongersdei 24 maaie 13.30 oere Dronryp

Tongersdei 24 maaie 15.30 oere St.-Annaparochie

Woansdei 30 maaie 15.30 oere Kollum

Woansdei 6 juny 15.30 oere Frjentsjer

Woansdei 20 juny 13.30 oere Surhústerfean

Tongersdei 21 juny 15.30 oere Bûtenpost

Tongersdei 28 juny 15.30 oere De Westereen

Woansdei 4 july 15.30 oere Harns

Tongersdei 5 july 15.30 oere Dokkum

Adressen fan de biblioteken steane op www.ontdekdebieb.nl. Dêr is ek ynformaasje oer meartaligens te finen, in Tomke-kleurplaat, Tomke-radio en noch folle mear.