Te sjen by NTR: Alve Fryske Fonteinen

In protte Friezen hiene graach sjoen dat keunstners út de eigen provinsje de opdracht krigen hiene. Mar de organisaasje fan Ljouwert, Kulturele Haadstêd fan Europa 2018, besleat oars. En dus wurdt no de hân lein oan alve fonteinen, ûntwurpen troch ynternasjonale keunstners. De botsing fan kultueren is de kearn fan de trijedielige dokumintêresearje 11 Friese Fonteinen, dy’t de NTR fan snein 20 maaie ôf útstjoert op NPO2.

Regisseur Roel van Dalen folge twa jier lang it keunstprojekt 11Fountains en wie tsjûge fan humoristyske en konfrontearjende situaasjes tusken de besiele keunstner Anna Tilroe en de nofteren Fryske bewenners. Hy frege kabaretier Jan Jaap van der Wal, berne yn Ljouwert, om de ûntwikkelingen te beskôgjen troch der in snedige foarstelling oer te meitsjen. Dy is yn losse parten yn de searje ferwurke. Dêrmei wurdt de rol fan keunst yn ’e iepenbiere romte op ferskillende wizen beljochte.

De kar foar alve fonteinen komt fan kurator Anna Tilroe. Hja lûkt yn de searje de provinsje yn om de nau belutsen Fryske befolking entûsjast te meitsjen foar de nije en spraakmeitsjende wetterkeunstwurken. Dat falt net ta. De autonomy fan de keunstner en de smaak fan it publyk blike net fanselssprekkend mei-inoar oerien te kommen.

Slagget it Tilroe om draachflak ûnder de befolking te kreëarjen en fan Fryslân in net te missen bestimming te meitsjen foar nasjonale en ynternasjonale toeristen? Of strânet it ambisjeuze projekt op de nofterens fan de Fryske bewenners? Sa wol bygelyks de fonteinkommisje yn Hylpen wol in fontein, mar gjin spuitsjend wetter. En is de fiskboer yn Harns derfan oertsjûge dat de keunstner yn syn winkel west hat en it idee foar syn fontein dêr ôfsjoen hat.

Rezjy: Roel van Dalen

Produsint: Pieter van Huystee Film & TV

Utstjoering: sneinen 20, 27 maaie en 3 juny om 20.15 oere by de NTR op NPO2

Neist de trijedielige dokumintêresearje 11 Friese Fonteinen draait in film mei deselde namme fan ein maaie ôf yn de filmteaters yn Fryslân en yn in selektearre tal bioskopen yn de rest fan it lân.