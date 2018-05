Taiwan wol nije offisjele talen

Taiwan, it lân dat himsels beskôget as de fuortsetting fan it prekommunistyske Sina, wol it taalbelied folslein op de kop smite. Op it stuit is it Mandaryn-Sineesk de iennichste offisjele taal.

Yn 1949 ferôveren de kommunisten hiel Sina. Hiel Sina? Nee, ien lyts eilân hold moedich stân. Dat wie it eilân Formosa, tsjintwurdich bekender as Taiwan. Wylst de Sineeske folksrepublyk in kommunistyske planekonomy ynfierde, waard Taiwan in steat mei in frije ekonomy.

Dy frijheid is yn it deistich libben ek te fernimmen. Nei in perioade fan diktatuer hat Taiwan him ûntwikkele ta in modern demokratysk lân. De steat hâldt hieltyd mear rekken mei boargerrjochten. Sa oardiele in rjochter yn 2017 dat in ferbod op it homohoulik ûngrûntwetlik wie.

Dat it Mandaryn-Sinees de offisjele taal is, is in erfenis út de tiid dat Taiwan noch diel útmakke fan Sina. Sa’n tachtich persint fan ‘e ynwenners hat it Taiwaneesk as memmetaal. It Mandaryn-Sineesk is de taal fan skoalle, wurk en oerheid. It doel is om it Taiwaneesk in Mandaryn-Sineeks lykberjochtige offisjele talen te meitsjen, ek yn it ûnderwiis.

Dêrneist soene streken mei in eigen minderheidstaal trijetalich wurde. Yn in grut gebiet yn Noard-Taiwan en twa lytsere gebietsjes yn it easten en suden fan it lân wurdt Hakka praat. Fierder wurdt op de Matsoe-eilannen it Matsoe praat. Yn in pear isolearre gebieten wurde noch it Amy, it Atayal, it Paiwan, it Poejoema, it Roekai, it Saisiyat, it Seedik, it Troekoe en it Yamy praat. Oerheden yn dy streken krije it rjocht om de eigen taal te brûken en ek op skoallen sil er ûnderwiis wurde.