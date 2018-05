Súdwest-Fryslân kriget gelyk mei wegerjen fergunning

Súdwest-Fryslân is troch de Steatsrie yn De Haach yn it gelyk steld oer de bou fan in multyfunksjoneel wettersportsintrum by kemping It Soal yn Warkum.

De gemeente woe foar de bou gjin fergunning jaan, mar moast dat dochs dwaan, bepaalde de rjochtbank Noard-Nederlân yn febrewaris 2017. Súdwest-Fryslân soe in foarmflater makke ha, seit de rjochtbank, dêr’t de fergunning fan rjochtswege troch ferliend wurde moast.

De gemeente wie it dêr net mei iens en gie yn heger berop by de Steatsrie. Dy seit no dat Súdwest-Fryslân syn beslút om de fergunning te wegerjen op ’e tiid oan de inisjatyfnimmer bekendmakke hat. Dêrom hat de Steatsrie de fan rjochtswege fergunning dochs noch ferneatige.

Wethâlder Gea Wielinga fan Súdwest-Fryslân, dy’t bliid is mei de útspraak, wol no foarútsjen. “Wy wolle yn oerlis mei de inisjatyfnimmer, om de mooglikheden foar in eventueel ferfolch op in rychje te setten.”