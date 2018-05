Subsydzje foar fêstigje of útwreidzje yn Fryslân

Undernimmers dy’t harren bedriuw yn Fryslân fêstigje wolle of Fryske ûndernimmers dy’t útwreidzje wolle mei nije bedriuwsaktiviteiten, kinne dêr fan 7 maaie 2018 ôf subsydzje oanfreegje. Foar de doer fan de regeling ‘Vestiging en diversificatie’ stelt de Provinsje oant en mei 31 desimber 2019 € 675.000 beskikber. De regeling is in ferfolch op de Fêstigingsregeling Fryslân út 2015.

Deputearre Sander de Rouwe: “Mei dizze subsydzjeregeling wolle we ús Fryske ekonomy stimulearje. Fryslân wurdt dêr oantrekliker mei as fêstigingsplak foar bedriuwen. De regeling moat ekstra wurkgelegenheid yn Fryslân opsmite.“

Wannear’t in bedriuw in nije aktiviteit begjint en mei op syn minst 10 fte groeit, kan op grûn fan dizze regeling in subsydzje oanfrege wurde. De regeling jildt ek foar ûndernimmers dy’t yn Fryslân in nij produkt ûntwikkelje wolle foar in nije merk en dêrmei op syn minst 10 fte ekstra wurkgelegenheid kreëarje.

Der binne in stikmannich oanpassingen yn ferliking mei de foarige subsydzjeregeling. De eardere regeling wie op guon ûnderdielen net dúdlik genôch. Der is besjoen wêr’t de regeling skerper en tagonkliker makke wurde koe.

Wurkje mei Fryslân

Wurkje mei Fryslân is it ekonomyske pakket fan de provinsje Fryslân. De Provinsje wurket oan in sterke ekonomy, dêr’t eltse ynwenner fan Fryslân profyt fan hat. Hjoed, mar ek foar yn de takomst. Mear ynformaasje? Sjoch op ús webside: www.fryslan.frl/wurkje