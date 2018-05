Soarchstudio’s yn âlde J.J. Boumanskoalle Dokkum

De gemeente Dongeradiel hat it eardere gebou fan de J.J. Boumanskoalle oan de Hantumerwei yn Dokkum ferkocht oan projektûntwikkelder Kooistra út Dokkum en ûntwikkeljende belizzer Zwanenburg Projecten BV út it Hearrenfean. Wethâlder Pieter Braaksma en direkteur Erik Zwanenburg hawwe 30 april 2018, yn it bywêzen fan Auke Jelle Kingma (direkteur Talant), it keapkontrakt tekene. Op de lokaasje sille 32 soarchstudio’s boud wurde. Talant sil it kompleks hiere.

It besteande gebou stie al jierren leech en waard foar in part tydlik ferhierd. Nei in ekologysk ûndersyk en asbestsanearring sil it letter dit jier sloopt wurde.

Troch de nijbou ferlit Talant it wengebou oan de Omloop yn Dokkum. Mei’t de soarchfraach fan de bewenners feroare is, is dat gebou net mear funksjoneel foar de doelgroep. Ferfangende nijbou is hurd nedich en kin no op de lokaasje fan de eardere J.J. Boumanskoalle realisearre wurde.