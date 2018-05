Sjongers, sjongeressen, koaren en bands socht foar nije Noflik-cd!

Libbensferhalen Noard, de organisaasje dy’t in soad ûnderfining hat mei it fêstlizzen fan libbensferhalen, is op syk nei muzikaal talint fan alle leeftiden dat in cd opnimme wol mei nûmers fan bekende ferskes fan de jeugd fan eartiids. De cd komt yn elke Noflikboks en wurdt brûkt by aktiviteiten foar it opheljen fan oantinkens yn de âldereinsoarch.

Snein 3 juny 2018 wurde audysjes holden yn wensoarchsintrum Anna Schotanus op it Hearrenfean. In sjuery, besteande út Griet Wiersma, Anneke Douma en de bewenners fan Anna Schotanus, makket út oft de kandidaten troch binne om oan de cd mei te wurkjen. Letter dit jier is der ek in konsert, spesjaal foar de âlderein. Dêr meie de meiwurkers oan de cd ek optrede.

Noflik

Noflik is in aktiviteitepakket foar de âldereinsoarch, dêr’t it opheljen fan oantinkens sintraal by stiet. De Noflikboks is in reminisinsjeboks foar de soarch dêr’t soarchmeiwurkers en frijwilligers sels mei oan ’e slach kinne by it opheljen fan oantinkens oan ’e hân fan luchtjes, foarwerpen, ôfbyldingen en bygelyks ek muzyk. Dêr is de nije Noflik-cd foar bedoel. De cd wurdt ûnder profesjonele begelieding en yn in echte studio opnommen.

Oanmelding

Op www.levensverhalennoord.nl en de Facebookside is te lêzen hokker ferskes songen wurde meie. Oanmelden kin fia contact@levensverhalennoord.nl of skilje nei 085-1301814.