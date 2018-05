Reboeljemakker wol mei Deadebetinking lawaaiprotest hâlde

Tagelyk mei de nasjonale Deadebetinking op 4 maaie yn Amsterdam wol in groep minsken dan in lawaaiprotest hâlde. De aksjefierders beskôgje de Deadebetinking as rasistysk, om’t dy allinne rjochte wêze soe op blanke Europeeske slachtoffers fan ‘e Twadde Wrâldoarloch.

De gemeente Amsterdam beskôget de aksje as in fersteuring fan ‘e iepenbiere oarder en wol der gjin tastimming foar jaan. De aksjegroep wol fia de rjochter dochs tastimming ôftwinge. Tongersdei komt de saak foar.

De inisjatyfnimmer fan it lawaaiprotest is neffens De Telegraaf Rogier Meijerink, in man dy’t earder yn it nijs kaam fanwegen syn grutte rol by kreakersreboelje yn Utert. Dêrby waard brânstifte en waarden plysjes mei fjurwurk bekûgele. De reboeljemakkers soargen foar sechtichtûzen euro oan skea. Meijerink hat dêr yn 2013 in finzenisstraf foar krige.