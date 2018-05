Praat mei oer de takomst fan Snitser wyk Tinga

Under de titel ‘Op de kofje by’ organisearret FNP Súdwest-Fryslân rûnom yn de gemeente ynrinjûnen foar ynwenners, ferieningen en ynstellingen. It doel is om fan harren te hearren wat goed giet en wat better kin.

Tiisdei 15 maaie is der jûns 20.00 oere wer sa’n ‘Op de kofje by’, ditkear yn Wykgebou De Spil, Molenkrite 169 Snits. FNP-riedslid Corrie Bergstra: ”Elkenien is wolkom foar fragen en opmerkingen.”

De FNP folget de ûntwikkelingen yn de gemeente Súdwest-Fryslân aktyf, mar heart ek graach fan de ynwenners sels wat der spilet. Hiel aktueel is de miskommunikaasje mei de gemeente oer de lokaasje foar Wykferiening De Spil.

De wyk Tinga hat in aktive wykferiening. Der binne in protte aktiviteiten en se slane op ’e trom as it derop oankomt. Tiisdei 15 maaie binne alle bewenners fan Tinga en oare ynwenners fan Súdwest-Fryslân wolkom by de FNP yn De Spil om harren miening te jaan.

FNP Súdwest-Fryslân is mei fiif leden goed fertsjinwurdige yn de gemeenteried fan Súdwest-Fryslân en is yn alle 89 kearnen fan de gemeente aktyf.