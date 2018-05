Oprop ta ûndersyk nei moard op Malteeske sjoernaliste Daphne Galizia

It is hjoed de ynternasjonale dei fan ‘e parsefrijheid. Sjoernaliste-organisaasje PEN freget elkenien om him yn dat ramt yn te spannen foar in frije parse troch oan te stean op in ûndersyk nei de moard op ‘e krityske Malteeske sjoernaliste Daphne Caruana Galizia.

Frou Galizia waard ferline jier slachtoffer fan in autobom. Hja hie yn de jierren dêrfoar gauris skreaun oer misstannen by de Malteeske oerheid, wat har gâns fijannen opsmiten hat.

PEN ropt elkenien op om kontakt te sykjen mei it ministearje fan útlânske saken yn it eigen lân en dan te freegjen om by de Malteeske oerheid oan te stean op goed ûndersyk nei de oanslach op har en nei de misstannen dêr’t hja oer skreau.

Klik hjir om de oprop fan PEN te lêzen.

Klik hjir om de Nederlânske Ryksoerheid te skriuwen.

It Fryske literatuerwebstee Fers2 hat in foarbyldbrief skreaun dat jo brûke kinne. Klik hjir om dat te besjen.