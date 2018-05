Noardlik talint wurket oan koarte dramafilm

Hoe kin men ôfskied nimme fan immen dy’t noch libbet? Dy fraach besykje Joery Minnema en Jouke van Til te beän twurdzjen troch harren ôfstudearprojekt. De twa NHL-Stenden studinten te Ljouwert binne oan it ôfstudearjen. Yn ferbân dêrmei meitsje se in film oer it libben mei demintens.

De film mei de titel Verlaten giet oer in pear fan om en de by de fyftich jier. By de man ûnwikkelet him demintens. De partner fan dy man stiet yn dit ferhaal sintraal. De twa studinten hoopje der in diskusje mei út te lokken, dêr’t ien fraach by sintraal stiet: hoe soe ik mei sa’n situaasje omgean?

Foar de film binne twa draaidagen ynplend wêrop’t se mei in ploech fan santjin man sterk gearwurkje. De earste draaidei sil yn Frjentsjer wêze en de twadde draaidei giet de ploech nei Makkum en Koartehimmen.

De spilers fan Verlaten binne Jos Smit en Maria Brands. De ôfstudearfilm sil ynstjoerd wurde nei ferskillende filmfestivals en der sil in fertoaning wêze foar belangstellenden.