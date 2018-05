No online Sorbysk leare

Sûnt dit wykein kin men online de Sorbyske taal leare. De universiteit yn Dresden en de Stifting für das Sorbische Volk hawwe in webstee makke dat minsken brûke kinne om de taal te learen. Men kin it einnivo A2 helje. Dan is men noch net floeiend yn de taal, mar men kin as toerist in ein komme.

It Sorbsyk is ien fan de oarspronlike talen fan Dútslân. It wurdt yn twa dialektfoarmen praat yn de streek Lausitz, ticht by de grinzen fan Tsjechië en Poalen. It hat likernôch sechtichtûzen praters.

De kursus kin folge wurde yn it Dútsk of yn it Ingelsk. Hy is te finen op it webstee:

https://sprachkurs.sorbischlernen.de