Niko de Mus: ‘Roman fan in hielmaster’

Boekoankundiging

De roman fan Eric Hoekstra, dêr’t It Nijs sûnt febrewaris 2018 al in tal stikken út publisearre hat, is koartlyn útkommen by Elikser ûnder de titel Roman fan in hielmaster.

[It wurd hielmaster yn de titel is op it lêste stuit yn it plak kommen fan dokter. Dêrom is de rige op It Nijs omdoopt. red.]

De skriuwer, taalkundige, tinker en dichter Eric Hoekstra bekearde him nei in mystike ûnderfining ta it kristendom en makke út ’e fjouwer evangeeljes sa’t dy yn de Bibel steane ien spannende en moderne roman. Hy docht dat as wie er Nikodemus, de joadske geastlik lieder dy’t belangstelling hie foar Jezus fan Nazaret. Dy Niko de Mus lit, nei syn prolooch ‘In goed minske’, Jezus sels oan it wurd oer wat er die en ûnderfûn yn de jierren dat er yn Palestina omswurf, en slút it boek ôf mei in epilooch ‘De Goede libbet yn ús’.

Sokke neifertellingen, dêr’t de gegevens út de fjouwer kanonike evangeeljes yn yninoar skood wurde, binne benammen yn de midsiuwen, wol mear skreaun en wurde diatessaron (= ien út fjouwer) neamd, mar yn it Frysk noch net earder, of it soene bernebibels wêze moatte, want dêr bart eins itselde yn. Roman fan in hielmaster is gjin bernebibel, mar in ferslach yn sobere bewurdingen mei djippe eftergrûnen. Tusken de rigels stiet ek hiel wat!

It boek is yn twa talen – mar yn ien bân – útkommen. It hat om it samar te sizzen gjin efterkant, mar twa foarkanten. Wa’t it yn it Nederlânsk lêze wol keart it boek om en lêst Roman van een geneesheer.

Boekgegevens

ISBN: 978-94-6365-048-9, 230 siden, € 18,50

It kin fia ynternet besteld wurde by de útjouwer Elikser, Ossekop 4, Ljouwert

https://www.elikser.nl/roman-fan-in-hielmaster-roman-van-een-geneesheer.htm