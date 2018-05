Nije natuer yn beekdelling Alddjip

Der komt 37 bunder nije natuer foar Natuurnetwerk Nederland yn de beekdelling fan it Alddjip. De provinsje Fryslân stelt dêr € 378.000 foar beskikber. Doel is it tsjingean fan it útdrûgjen fan de grûn en foar de ûntwikkeling fan natuer yn it eastlik diel fan de Hemrikkerskarren en in lyts gebiet by Heidehuzen.

De 37 bunder is in wichtige skeakel yn it netwurk fan natuer yn Nederlân, foarhinne de EHS. Yn it gebiet komme natuerfreonlike wâlskanten en in tal sleatten wurde ûndjip makke om it útdrûgjen fan it gebiet tsjin te gean. Dêrtroch kinne it djerreblomlân en krûderyk gerslân mei surk harren ûntwikkelje. Fierder wurdt de rike boaiem op de hege dielen fan in persiel fuorthelle foar de ûntwikkeling fan skraal gêrslân. Troch de maatregels kriget it wetter mear de romte en wurdt it gebiet klimaatbestindich makke foar sawol de lânbou as de natuer. De maatregels falle ûnder de Kaderrjochtline Wetter.

Gearwurking

Mei seis ferskillende grûnbesitters, wêrûnder fjouwer partikulieren, makke de gebietskommisje Alddjip de plannen. Nei de ynrjochting beheare de grûnbesitters de nije natuergebieten.

Yn dat projekt wurket de Provinsje gear mei de gebietskommisje Alddjip, Wetterskip Fryslân, gemeente Opsterlân, lânbou- en natuerorganisaasjes oan it werombringen fan de kanten fan it Alddjip. Yn de gebietskommisje sitte fertsjinwurdigers fan natuer, lânbou, wetter en rekreaasje út it gebiet.