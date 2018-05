Net weismite mar ynleverje

By in ferhuzing of by it opromjen fan in souder of skuorre dûke wol gauris brieven, foto’s, films, deiboeken en oar materiaal út de Twadde Wrâldoarloch op. Sok guod is te nijsgjirrich en te moai om wei.

It Frysk Fersetsmuseum hâldt in ynsammelaksje, dêr’t Tresoar, Histoarysk Sintrum Ljouwert, Missing Airmen Memorial Foundation, Kazemattemuseum Koarnwertersân en it Frysk Film Argyf ek oan meidogge.

De neamde musea sjogge út nei materiaal dat te meitsjen hat mei de Twadde Wrâldoarloch yn Fryslân. Fan foto’s, dokuminten en boeken oant sieraden, byldsjes, diggelguod. Fiif oarlochssaakkundigen sille, elk fan syn of har eigen kundichheid út oan it publyk fertelle oer de eftergrûn fan de objekten. Se binne ek ynteressearre yn de persoanlike ferhalen fan de oanbringers.

De organisatoaren hoopje bysûnder materiaal besjen te kinnen en dat yn oerlis mei de skinkers op in goede wize ûnder te bringen by ien of mear fan de dielnimmende ynstânsjes.

De provinsjale ynleverdei is part fan Niet weggooien!, de mienskiplike aksje fan de Nederlânske oarlochs- en fersetsmusea, betinkingssintra en it NIOD, Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies. By dy aksje stiet omtinken foar it behâld fan histoarysk materiaal út de Twadde Wrâldoarloch yn Nederlân en Nederlânsk-Ynje sintraal.

De ynleverdei yn Ljouwert is tongersdei 3 maaie. Fan 12.00 oant 16.00 wurdt dy holden yn de hal fan Tresoar (Bûterhoeke 1, 8911DH Ljouwert).

Sjoch foar mear ynformaasje op www.actienietweggooien.nl.