Net mear earder út de sel by goed gedrach

Finzenen dy’t har goed hâlde en drage, dy hoege yn Nederlân harren straf almeast net út te sitten. As hja op twatredde binne, wurde se yn ‘e regel al frijlitten. Net terjochte, tinkt it regear.

Minister fan rjochtsbeskerming Sander Dekker seit dat it earder frijlitten fan boeven de mienskip yn it rjochtsgefoel taast. “Het idee dat iemand achttien jaar krijgt opgelegd en na twaalf jaar alweer vrij is, begrijpen mensen niet”, sa sei Dekker tiisdei tsjin ferslachjouwers fan ‘e NOS.

Neffens Dekker wie in betide frijlitting eartiids in geunst, wylst soks no in automatisme is. Dekker: “Je moet je voorwaardelijke invrijheidstelling echt verdienen.”

Dekker wol dat finzenen tenei yn prinsipe harren folsleine straf útsitte. Yn útsûnderlike gefallen kin dêr op syn heechst twa jier fan ôf helle wurde, as hja harren yn ‘e folsleine detinsje goed hâlde en drage. Wa’t him ek mar ienris skuldich makket oan ûntfetsoenlik praat, drugsgebrûk of slûkerij, dy bringt dêr syn betide frijlitting mei yn gefaar.