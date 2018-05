Libris Literatuur Prijs foar Murat Isik

Skriuwer Murat Isik hat de Libris Prijs fan 2018 krige foar syn roman Wees onzichtbaar. De priis bestiet út in bedrach fan fytichtûzen euro.

De fjirtichjierrige Isik beskriuwt yn it boek hoe’t in jonge grut wurdt yn de fertutearze Amsterdamske wenwyk Bijlmermeer. It boek is foar in grut part autobiografysk.

Wees onzichtbaar hat earder al de NRC Boekenwedstrijd en de Boekhandelsprijs wûn. It boek kaam yn maaie 2017 op ‘e merk is wilens oan de alfde printinge ta. Abdelkader Benali, foarsitter fan de Libris Literatuur Prijs, lovet de anekdoatyske skriuwstyl fan Isik oer “een wereld die bekend is uit krantenartikelen en sociale studies, maar nog te weinig uit romans”.

Isik hat it Nederlânsk net as memmetaal. Hy is berne yn Turkije en makket diel út fan in minderheid dy’t Zazaky praat, in taal dy’t nau besibbe is oan it Farsy of Iraansk.