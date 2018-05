Keunstkrite Fotowedstriid no al in súkses

Oant 20 maaie kinne der foto’s foar de fotowedstriid fan Keunstkrite Twizel ynlevere wurde, mar de ynstjoerings binne no al boppe ferwachting: yn twa moanne tiid waarden hast 300 foto’s fan hege kwaliteit ynstjoerd.

“Allinnich de jongelju bliuwe wat efter en dat moat oars”, seit Mascha de Lange, foarsitter fan de wurkgroep fotografy fan de Stichting Keunstkrite Twizel. “Je hoege gjin djoere kamera te hawwen om meidwaan te kinnen. Tsjintwurdich kin men mei de measte snoadfoanen prima foto’s meitsje. Wy roppe alle jonge minsken oant achttjin jier dêrom op om dochs noch mei te dwaan. Ynstjoere kin noch oant 20 maaie en foar jongelju is dat fergees.”

It hege oantal ynstjoerings is ferrassend, mar net apart. De jierlikse Fotowedstriid foar amateurfotografen fan de Keunstkrite krige dit jier in organisatoaryske feroaring mei oanpaste betingsten, útwreidings fan kategoryen en in aardige prizepot. “Wy giene út fan yn alle gefallen in ferdûbeling fan dielnimmers en dat is goed slagge. De kwaliteit fan de ynstjoerings leit ek heger en dat is wol ferrassend. De sjuery (Niels Westra, Carine Belzon en Rob Blanken) kriget dêr noch klauwen oan. Dat jongelju wat efterbliuwe kwa ynstjoeren fernuveret ús wol wat; der is wiidweidige ynformaasje nei alle skoallen foar fuortset ûnderwiis gien. Wy hoopje dan ek dat it in kwestje is fan “ynleverje op it lêste momint”, want oan de betingsten kin it net lizze.”

Jonge minsken kinne (krekt as de folwoeksenen) meidwaan yn seis kategoryen. Neist in echte Keunstkrite-trofee binne der jildprizen oant € 100 te winnen en kâns op de titel ‘Fotografytalint fan it jier’. De winnende foto’s en de runners-up wurde nei de wedstriid twa moanne lang eksposearre yn de sjokeamer en it ynterieurkafee fan Pilat&Pilat yn Twizel. De útslach sil bekend makke wurde by de ôfsluting fan de Keunstwike fan Achtkarspelen op sneon 2 juny o.s.

Wa’t meidwaan wol kin him of har oanmelde fia de webside: www.keunstkrite.nl.