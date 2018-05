Kandidaten foar Vredeman de Vriespriis 2018 socht

De provinsje Fryslân rikt fan ’t jier de Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer út. De provinsje wol dêrmei de belangstelling foar arsjitektuer by in breed publyk fergrutsje. Kandidaten foar de provinsjale arsjitektuerpriis kinne harren by organisaasje Keunstwurk oanmelde.

De Vredeman de Vriespriis fan de provinsje Fryslân is in jierlikse priis. It iene jier foar arsjitektuer en it oare jier foar foarmjouwing.

Beoardieling

Bouwurken dy’t yn ‘e beneaming komme foar de priis binne yn 2016 of 2017 boud yn Fryslân en ûntwurpen troch in arsjitekt. De oanmeldingen wurde beoardiele troch in sjuery. Dy nominearret de ynstjoeringen en kiest út de nominaasjes in úteinlike priiswinner. De priis wurdt yn oktober 2018 útrikt oan sawol de arsjitekt as de opdrachtjouwer fan it winnende bouwurk.

Hans Vredeman de Vries

De priis is nei Hans Vredeman de Vries neamd. Dy arsjitekt, planolooch, tekener, keunstner waard yn 1527 yn Ljouwert berne. Hy stiet bekend as de grûnlizzer fan de ‘Antwerpse Renaissancestijl’.