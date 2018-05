Jonge see-earn berne yn natuergebiet de Alde Feanen

Foar it twadde jier efterinoar is yn nasjonaal park de Alde Feanen it aai fan in see-earn útkommen. Neffens de greidefûgelkoördinator Sip Veensta is dat benammen te tankjen oan it geduldich trochwurkjen fan It Fryske Gea oan skjinner wetter, mear moerasnatuer en better behear. It is net útsletten dat der twa of mear piken binne; dat is, troch alle blêden oan de beam, mei de webcam net te sjen.

Nijsgjirrich wie dat it see-earnepear net begûn te nesteljen yn syn nêst fan ferline jier, mar beslach lei op in âld haukenêst. Nei wat getsier mei de hauken hawwe dy lêsten har doe mar deljûn yn it âlde nêst fan de see-earnen. Dat wyfke sit dêr no ek te brieden. Mei de webcam is dat wol te besjen.

De bisten wurde in moanne of wat mei rêst litten. It gebiet dêr’t se húsmanje is ôfsletten. As de jongen begjinne te fleanen, sil der hieltyd mear te sjen wêze.

Oant en mei 13 maaie stiet yn besikerssintrum fan de Alde Feanen oan de Koaidyk te Earnewâld poppebak klear om de berte te fieren. Bern kinne dêr oant en mei 27 maaie ek in spesjaal see-earnbertekaartsje ynleverje mei in namme foar de jonge see-earn(en). It bertekaartsje is te downloaden fia www.itfryskegea.nl.