It programma fan Oerol 2018 stiet online

It programma fan Oerol 2018 op Skylge stiet no op de webside. Dêr stean ek de blokkeskema’s fan it teaterprogramma en festivalterrein de Westerkeyn en de Betonning. Lês ek alles oer de Ekspedysjerûte om te sjen by hokker dúnpantsjes men lânsfytse moat om de moaiste projekten te bewûnderjen.

Festivalbantsje en kaartferkeap

Mei in festivalbantsje krijt men tagong ta de measte festiviteiten op it eilân, lykas de Ekspedysjerûte en it programma fan de Skylger hoareka. It bantsje kostet 25 euro. Dêrneist binne kaarten te keap foar teater- en spesjale muzykfoarstellings. De kaartferkeap foar de Freonen fan Oerol set útein op woansdei 23 maaie, 20.00 oere. De algemiene foarferkeap begjint op tiisdei 29 maaie, 20.00 oere. Op it eilân binne ek altyd noch kaarten te keap.

Festivalbussen

Ut guon plakken wei kin it sûnder auto lestich wêze om op tiid by de fearboat yn Harns oan te kommen. Dêrom rydt der in spesjale festivalbus. Fan Utert sintraal en Amsterdam sintraal ride der bussen nei de haven fan Harns. By nei hûs ta gean kin ek wer fan de bus gebrûk makke wurde.

Win in festivalbantsje

And Now noeget Oerolbesikers út om wat mei te nimmen om by te dragen oan de ynstallaasje op de Noardsfarder. Dat keunstwurk wurdt ritueel ferbaarnd op de lêste Oerolsnein. De kommende tiid wurde op de webside fragen steld dêr’t in festivalbantsje mei te winnen is.

It Oerolfestival wurdt dit jier holden fan 15 o/m 24 juny.