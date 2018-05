Honeysuckle Blue(s) tún iepent yn Blokhúspoarte

Woansdei 9 maaie giet de Honeysuckle Blue(s)tún, in bysûndere ferveplantetún, op it eardere luchtplak oan de efterside fan de Blokhúspoarte yn Ljouwert. De tún, ûnderdiel fan LF2018, lit de krêft fan natuerlike fervestoffen yn planten sjen.

Yn 2016 die Farm of the World mei oan de Chelsea Flower Show, in ferneamde tunesjo yn Londen. Byldend keunstner Claudy Jongstra en túnûntwerper Stefan Jaspers makken dêr de farve-plantetún foar mei de titel Honeysuckle Blue(s) Garden. De tún wûn in Silver-Gilt medalje yn de kategory Fresh Garden. De Honeysuckle Blue(s)tún is nau ferbûn mei it projekt Farm of the World dat Jongstra ûntwikkele foar LF2018.

De fervegewaaksetún Honeysuckle Blue(s) nûget besikers út om de (sawat) fergetten kennis oer natuerlike fervestoffen en de kwaliteiten dêrfan te ûndergean en wer yn it sin te roppen. Troch wer in oare kant fan ‘hiel normale’ planten sjen te litten, hopet se nije wurdearring en in gefoel fan ferwûndering op te roppen foar dy ûnbekende boarnen om ús hinne.

De fervegewaaksetún wol net allinnich de skjintme fan planten sjen litte, mar ek de krêft fan de kleuren dy’t se produsearje as se yn natuerlike fervestoffen omset wurde. Spitigernôch is de kennis oer de iuwenâlde metoaden hurd oan it ferdwinen. Natuerlike fervestoffen meitsje kleuren dy’t essinsjeel oars binne; se hawwe djipte, skakearringen, nuânse en beweging en binne elke kear krekt efkes oars en resonearje mei wat we in de natuer sjogge. Koartsein: se steane foar in part fan ús natuerlike wrâld.

Claudy Jongstra, Farm of the World: “We binne bliid dat de Honeysuckle Blue(s)tún yn in wiidweidiger foarm op ’e nij opboud wurdt as part fan LF2018. It gedachteguod fan Farm of the World komt op dy wize yn de Blokhúspoarte ek ûnder de oandacht en nei it eardere sukses yn Londen diele we ús boadskip no ek mei besikers út hiel Europa, Nederlân en Fryslân.”

Arno Boon, direkteur BOEi (Eigner Blokhúspoarte): “Yn 2018 is de Blokhúspoarte efkes it middelpunt fan Europa. Troch mienskiplike ynspanning fan LF2018, Farm of the World, de Gemeente Ljouwert en BOEi hat Ljouwert der no wer in publykslûker fan formaat by: in prachtige tún mei in bysûnder boadskip.”

Sjoerd Feitsma, wethâlder kultuer: “Farm of the World, midden yn Ljouwert. Natuer, kultuer, stêd en plattelân: dat poadium foar bioferskaat lit de stedsminske en de besiker sjen dat ús natuer kwetsber is.”

De Honeysuckle Blue(s)tún is mei mooglik makke troch: LF2018, Stichting DOEN, Mondriaan Fonds en de Iona Stichting. De tún wurdt dêrneist genereus stipe troch: Friehof Hoveniers, Cruydt-Hoeck Wildebloemenzaden, Kwekerij Heutinck, Nobre Cál halfverharding en Handelsbedrijf R. Postmus. It meidwaan oan de Chelsea Flower Show yn 2016 waard mooglik makke troch AkzoNobel en de Nederlânsk Ambassade yn Londen.

De iepening is woansdei 9 maaie om 16.15 oere

Lokaasje: âld luchtplak yn de Blokhúspoarte (efter Alibi Hostel)

16.15 – 16.45 oere: Wolkom troch Claudy Jongstra en offisjele iepening troch Sjoerd Feitsma (wethâlder kultuer Gemeente Ljouwert)

16.45 – 17.30 oere: Besjen Honeysuckle Blue(s)tún en in drankje