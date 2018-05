Grûnswelhûs yn Snits yn gebrûk naam

Sûnt ferline wike tongersdei, 26 april, hat Snits in echt grûnswelhûs. It hûs, mei 68 nêstromten, stiet yn de nijbouwyk Houkepoarte en is ûnderwilens yn gebrûk naam. It hûs is makke troch 26 learlingen fan de leargong boukunde fan praktykskoalle De Diken, ûnder lieding fan dosint Bram Twijnstra. “In flinke put, want wy moasten fluch. Mar tagelyk tige moai en learsum om te dwaan”, fertelt er.

Dat it foar de learlingen in race tsjin ’e klok wie, hat foaral te krijen mei de ierdswellen sels. “Om dizze tiid hinne komme se werom út Afrika, dêr’t se oerwinterje”, seit Ype van der Werf fan de Fûgelbeskermingswacht Snits, dy’t it inisjatyf naam foar it hûs. It hûs is in alternatyf foar de klaaiwâlen, dêr’t de swellen harren nêsten bouden. Troch de nijbouwyk binne dy wâlen ferdwûn en moatte de fûgels op ’e syk nei oare gaadlike briedplakken. “No mar hoopje dat it hûs harren foldocht”, seit Van der Werf.

It foardiel fan in swellehûs – neffens de wenstige swellewand – is dat der minder ûnderhâld nedich is. In wand moat alle jierren ôfplagge wurde, en de nêsten moatte folle wurde mei liem. “Yn in hûs binne de nêsten better tagonklik en dêrtroch goed te brûken foar natueredukaasje”, leit Van der Werf út. “Us plan is om takom jier in kamera del te setten, sadat we briedaktiviteiten fia de kompjûter folgje kinne. Mar no earst efkes ôfwachtsje oft it hûs yn ’e smaak falt.”