Fyftich krokodillen ûnderskept op Heathrow

De dûane op de lofthaven Heathrow yn Londen hat fyftich krokodillen ûnderskept dy’t ûnder erbarmlike omstannichheden ferfierd waarden. De reptielen fan likernôch in jier âld sieten yn oantallen fan tsien yn doazen dy’t romte joegen oan op syn meast fjouwer bisten, berjochtsje Britske media. Ien fan de bisten is ûnwilens dea.

De jonge krokodillen, eksklusyf sturt yn trochsneed sa’n tritich sintimeter lang, kamen mei in flecht út Maleizië wei. De bestimming wie in pleats yn Cambridgeshire, dêr’t de bisten holden wurde soene foar it fleis. De krokodillen binne yn beslach naam troch beämten fan in Ingelske ynstânsje dy’t him dwaande hâldt mei bedrige bistesoarten. De 49 noch libbene bisten krije in nij thús. Oer de eigner en eventuele straffen wurdt yn ’e Ingelske parse net praat.