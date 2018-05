FS stelt ymportheffings foar EU moanne út

De Feriene Steaten hat de ymportheffings op stiel en aluminium in moanne útsteld. It útstel jildt foar de EU, Kanada en Meksiko. Sûnt maart heft de FS belêsting op de ymport fan stiel (25 persint) en aluminium (tsien persint), mar bûngenoaten waarden tydlik frijsteld. De termyn fan de frijstellings rûn yn ’e nacht nei tiisdei ôf, mar is no dus ferlinge oant 1 juny. Trije oare lannen: Argentinië, Australië en Brazilië, hiene ek ústel krigen. Mei dy lannen hat Trump in prinsipeakkoart berikt. De ynhâld fan dat akkoart is net buorkundich makke.

Foar Nederlân stiet in mearfâld fan miljoenen jiers op it spul. Nei Dútslân is Nederlân yn ’e EU de twadde stieleksporteur nei de Feriene Steaten. Ferline jier waard foar 570 miljoen euro stiel útfierd nei Amearika. Dêrneist wurdt in part fan de eksport nei Dútslân by de easterbuorlju ferwurke foar de Amerikaanske merk. Mei it bewurke Dútske stiel derby fertsjinnet Nederlân 280 miljoen euro oan de útfier fan stiel nei de Feriene Steaten.

De EU wol dat de maatregels fan tafel giet. De Dútske bûnskânselier Merkel en de Frânske presidint Macron hawwe de ôfrûne dagen besocht presidint Trump te oertsjûgjen om fan de ferheging ôf te sjen, mar de Amerikaanske lieder woe gjin tasizzings dwaan. As de ymportheffings der dochs komme, stelt de EU heffings yn op Amerikaanske produkten. Under oare Harley Davidsons, whisky, nútsjesmoar en spikerbroeken út de Feriene Steaten wurde dan ekstra belêste.

De EU driget dan yn inselde striid telâne te kommen as dy dêr’t de Feriene Steaten en Sina yn sitte. Beide lannen lizze inoar heffings op, sûnt de FS ynfierheffings op stiel en aluminium ynstelde.