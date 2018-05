Frysktalige websiden provinsje net maklik te brûken

It is lestich om de ynformaasje op it webstee fan de provinsje Fryslân yn it Frysk te besetten. Dat skriuwt Friduwih Riemersma op literatuerwebstee fers2. Frou Riemersma is neigien hoe berikber oft de twa taalferzjes fan it provinsjale webstee binne. Dat die hja nei oanlieding fan in artikel yn it Frysk Deiblêd fan 4 maaie. Dêr stie yn dat mar trije persint fan ‘e besikers fan it provinsjale webstee foar de Fryske ferzje kiest. Neffens de provinsje soe dat oan de foarkar fan de besikers lizze en soe de provinsje just war dwaan om minsken op ‘e Fryske ferzje te krijen.

Wa’t nei it webstee ta giet, kriget lykwols yn prinsipe earst de Nederlânske tekst te sjen. Kiest men foar de Fryske ferzje, dan bedarret men bytiden dochs wer op ‘e Nederlânske. Frou Riemersma ferliket de Nederlânske ferzje mei de sjem dy’t yn ‘e supermerk op eachhichte stiet: dy “wurdt it meast ferkocht”.

Boppedat wurdt men, as men tsin it sin op in Nederlânsktalige side bedarret ek as ‘Nederlânsktalige besiker’ registrearre. Sykmasines stjoere jin fierders ek nei de Nederlânsktalige ferzje ta, sels as men Fryske sykwurden brûkt. It freget wat kompjûterkennis om alles yn it Frysk te lêzen.

Klik hjir om mear te lêzen oer de ûntdekkingen fan Friduwih Riemersma:

http://fers2.eu/foarkar-of-gjin-kar/