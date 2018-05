Fryske Wmo-kliïnten hawwe baat by stipe gemeente

Yn Fryslân fielt 85% fan de Wmo-kliïnten him sels redsumer nei it krijen fan gemeentlike stipe. Lanlik is dat diel leger mei 81%. Alle Fryske gemeenten skoare gelyk of heger as it lanlike gemiddelde. Dat blykt út in analyze fan sifers fan it kliïnt-ûnderfiningsûndersyk Wmo 2017 (Ceo Wmo) troch it Frysk Sosjaal Planburo (FSP).

Kliïntûnderfiningsûndersyk Wmo ferplicht

Troch de Wet maatskiplike stipe (Wmo) hawwe gemeenten de taak om stipe op maat te jaan oan minsken dy’t net selsredsum binne. It doel fan dy wet is dat minsken meidwaan kinne oan de maatskiappij en dat se salang mooglik thús wenjen bliuwe kinne. Gemeenten binne ferplicht jierliks in ûndersyk te dwaan nei de ûnderfining fan de Wmo-kliïnten oer de help dy’t se krigen. Der wurdt ûnder mear frege nei de tagonklikens en de kwaliteit fan de stipe, mar ek oft en hoefolle oft se harren selsredsumer fiele troch dy stipe.

Tefredenheid Fryske kliïnt bliuwt stabyl

Ferlike mei 2016 is de tefredenheid mei de stipe stabyl bleaun. Der wiene gjin grutte feroaringent. Yn 2016 fûn 84% fan de Fryske kliïnten de kwaliteit fan de stipe goed. Yn 2017 is dat licht oanhelle nei 86%. De lanlike de skoares binne ek stabyl bleaun.

Ferbettere bekendheid mei ûnôfhinklike kliïntstiper

De bekendheid mei ûnôfhinklike kliïntstipe is tanommen. Gemeenten binne troch de Wmo ferplicht om ûnôfhinklike kliïntstipe oan te bieden oan elkenien dy’t in Wmo-foarsjenning oanfreegje wol. Dat hâldt yn dat de ûnôfhinklike kliïntstiper helpt by ûnder mear it ophelderjen fan de helpfraach, meitinkt oer oplossingen yn de eigen krite en helpt by it oanfreegjen fan passende stipe en soarch. Yn 2016 wist in kwart (24%) fan de Fryske kliïnten dat se gebrûk meitsje kinne fan in ûnôfhinklike kliïntstiper. Yn 2017 is dat diel tanommen nei in tredde part (33%).

Byld fan Wmo-ûnderfining net kompleet

De hjoeddeistige kliïntûnderfiningsûndersiken wurde allinnich dien ûnder gebrûkers fan in maatwurkfoarsjenning (dit is net frij-tagonklik en fereasket in beskikking fan de gemeente). Minsken dy’t gebrûk meitsje fan in algemiene foarsjenning lykas in boodskipperstsjinst, itenfersoarging of aktiviteiten yn in buerthûs bliuwe dêrmei bûten byld. Dêrtroch is der beheind sicht op it effekt fan de feroaringen yn de Wmo. Om in folslein byld te krijen is útwreiding oan te rieden fan de kliïntûnderfiningsûndersiken, dêr’t dy groep ek yn meinommen wurdt.