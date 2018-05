Fryske ferzje fan blêdwizerstartside start.me

De provinsje Fryslân hat it Nederlânske start.me in subsydzje ferliend om in Fryske ferzje fan de tsjinst te ûntwikkeljen. De Fryske skriuwer, dichter en oersetter Geart Tigchelaar hat de software oerset. Tiisdei 1 maaie is de Fryske ferzje lansearre.

It fan orizjine Nederlânske start.me wurdt troch in protte minsken wrâldwiid brûkt foar it bewarjen fan links nei wichtige websiden. Utsein yn it Nederlânsk en Ingelsk wurdt de tsjinst noch yn ferskate oare wrâldtalen oanbean. Oant no ta ûntbruts lykwols in Fryske ferzje. Mei-oprjochter Michiel de Wit: “Taal is wichtich en dêrom besykje wy ús software safolle mooglik yn de taal fan ús brûkers oan te bieden. Der wurdt al troch in flink tal Friezen gebrûkmakke fan start.me. Dêrom fûnen wy it tiid ek in ferzje yn it Frysk oan te bieden.”

Hoewol’t de blêdwizerstartside ienfâldich eaget, bestie it oersetwurk út goed tûzen wurden. “Sûnder de help fan de provinsje Fryslân hiene wy dit grutte projekt nea oan kinnen”, seit Michiel de Wit. “Tanksij de subsdyzje koene wy in profesjonele oersetter yn ’e earm nimme en soargje foar in heechweardige Fryske ferzje.” De Fryske ferzje fan start.me. ferskynt automatysk as de webbrower op Frysk ynsteld stiet. Friezen sille ek standert in side mei Fryske links te sjen krije. Belangstellenden fan bûten Fryslân kinne sels harren foarkarstaal op Frysk ynstelle. Sy kinne ek de Fryske startside besytsje op start.me/fy.

Start.me waard yn 2012 betocht troch oprjochter Arjen Robijn en is sûnt dy tiid útgroeid ta de grutste blêdwizerstartside op ’e wrâld. Trije miljoen minsken brûke start.me moanliks om harren favorite websiden fluch iepenje te kinnen en links nei artikels dy’t se bewarje wolle, yn op te slaan. Underwilens wurkje der sa’n tweintich minsken foar start.me, foar in part yn de kantoaren yn De Haach en Nimwegen, mar foar in grut part ek ferspraat oer de wrâld.