Frânske auto’s meikoarten altyd elektrysk

It Frânske automerk DS makket fan 2025 ôf inkeld mar auto’s mear dy’t op elektrysk ride. It giet om folslein elektryske en om hybride auto’s. DS stapt dêrmei yn de fuotleasten fan de merken Peugeot en Citroën, dy’t ek diel útmeitsje fan memmebedriuw PSA.

Dat de Frânsen hurd op elektrysk ta sette, makke DS fuortendaliks dúdlik troch oan te kundigjen dat der hybride terreinwein op kommendewei is. De DS 7 Crossback E-Tense 4×4 komt yn 2019 op ‘e merk. De auto kriget in elektomoter dy’t 300 hynstekrêften produsearje kin. In folslein elektryske DS sil koart dêrnei op ‘e merk komme. Dy wurdt takom jier op ‘e Autosalon te Parys presintearre.

Dat de Frânske merken avensearje wolle mei de ûntwikkeling fan elektryske technyk, is gjin wûnder. Frankryk wol fan 2040 ôf de ferkeap fan auto’s mei in brânstofmoter ferbiede. Oare Europeeske lannen hawwe ferlykbere plannen. Noarwegen wol sels yn 2025 al fan ‘e fossilebrânstofauto’s ôf.

Foto: Wikipedia (CC)