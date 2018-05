Sa hiel faak krije wy gjin Frysktalige oankundigings fan in nij bedriuw te sjen. Fotograaf Piet Douma melde op Twitter dat er in eigen bedriuw begjint. Dat die er hielendal yn it Frysk. Dêr woene wy dêrom wol efkes omtinken oan jaan. Link: pdf-grafie.nl.