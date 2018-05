Flower Power Merk yn Drachten

Ynformaasje en ynspiraasje foar in duorsume, sûne en kleurrike libbensstyl

Wa’t him ynformearje en ynspirearje litte wol oer in duorsume, sûne en kleurrike libbensstyl, moat snein 6 maaie nei de Flower Power Merk yn Skouboarch De Lawei yn Drachten gean. Dat is in merk mei wurksjops oer (h)earlik (lokaal) iten, ruiljen, dielen & reparearjen, natuerlike sûnens, grien & sels(foarsjennend) oan ’e slach gean en in kreative en kleurrike libbensstyl.

De merk is iepen fan 13.00 oant 18.00 oere. Dêr kin men lekker sneupe, ynspiraasje opdwaan en sjoppe. Sa fynt men der bygelyks trendy mei de hân makke produkten, kleurrike ûntwerpen en alternative klean, eigensinnige sieraden, berneklean en assessoires, natuerlike fersoargingsprodukten, (vintage) wenassessoires en oare hippe duorsume produkten. Lês hjir mear oan it oanbod op ’e merk.

Njonken de wurksjops op it programma kin men op ’e merk ek noch in shiatsumassaazje nimme, piramide-enerzjy ûnderfine, sieden liene by de Sieddebiblioteek, kerfir priuwe, neils lakke litte, de sûnens fan de grûn teste en genietsje fan de gesellige sfear. Wa’t in reden siket syn klean en/of boekekast ris op te romjen… Op ’e Flower Power Merk kinne dy ruile wurde foar frisse eksemplaren. Siedguod en plantsjes kinne ek ruile wurde.

Wurksjops en aktiviteitenprogramma

It wat, hoe en wêrom fan in sieddebiblioteek

Wurksjop: Oriïntaalske búkdûns

Wurksjop: Mei-inoar blomkes hake

Demonstraasje Acces Bars

Wurksjop: Natuerlike EHBO mei eteryske oaljes.

Foar de aktiviteiten kin men him of har ynskriuwe by de organisaasje (nei de yngong), dêr is de dielname fan beheind. Op in mooglike lytse materialefergoeding nei, is dielnimmen oan de aktiviteiten op it programma fergees. Lês hjir mear oer de ynhâld fan de aktiviteiten.

Praktyske ynformaasje

Adres: Schouboarch De Lawei, Laweiplein 1, 9203 KL Drachten. Yntree: fjouwer euro foar folwoeksenen, oant tolve jier fergees. Koartingsbon del te heljen fia de webside. Iepeningstiden: 13.00 oant 18.00 oere. Mear ynformaasje en it (útskreaune) programma is te finen op www.flowerpower.nl.