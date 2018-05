Festival Onderweg mei azc-bewenners op Befrijingsfestival Fryslân

Muzyk, eksposysjes, films en optredens: út hiel Nederlân wurde yn Ljouwert artysten ferwolkomme dy’t earder of no yn in asylsikerssintrum wennen, om de frijheid te fieren en ferhalen te dielen. Underweis is ûnderdiel fan it Befrijingsfestival Fryslân. Mei muzikanten, filmmakkers, teatermakkers en ‘spoken word’-artysten wurdt in ferskaat, kleurryk en feestlik evenemint ferwachte. Yn de Stadsoase, lykas it nije publykssintrum fan LF2018 hjit, is elkenien fan 14.00 oant 22.00 oere fan herte wolkom. De tagong is fergees.

Der binne optredens fan Orchestre Partout, hiphopster ROLLÀN, teatermakkers Marjolijn van Heemstra en Zohre Norouzi en rapper Massih Hutak, dy’t yn it ramt fan Befrijingsfestival in Frijheidskolleezje jout. De Band Zonder Verblijfsvergunning treedt op mei Syryske stjer Jawa Manla.

Op it programma stean ek de Sweedsk-Palestynske dichter Ghayath Almadhoun en de Nederlânske spoken word-artyste Babs Gons. Besikers kinne wurksjops folgje en in trochrinnend filmprogramma besjen. Om 18.00 oere wurdt dit jier foar it earst ek in frijheidsmiel servearre. Op útnoeging fan Stichting De Vrolijkheid binne ek hast 600 bewenners oanwêzich út de ferskate azc’s dêr’t de Vrolijkheid wurket.

Festival Underweis is in inisjatyf fan Stichting De Vrolijkheid en IepenUp. It festival wurket gear mei ferskate partners yn Ljouwert en Fryslân, lykas Jong en Undernimmend Fryslân, MeetUP kafee, de Minskebyb, Blikspuit en Flechtlingeambassadeurs. IepenUp is it programmaûnderdiel om aktuele fraachstikken hinne fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa 2018. Stichting De Vrolijkheid organisearret yn gearwurking mei profesjonele keunstners en hûnderten frijwilligers wykliks kreative wurksjops yn 27 Nederlânske asylopfangsintra, mei dûns, teater, byldzjende keunst, muzyk en film.

Datum: 5 maaie 2018, fan 14.00 oant 22.00 oere.

Lokaasje: Stadsoase, earder Aegongebou Ljouwert, foar Sintraal Stasjon oer.