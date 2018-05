Feie Fonyk: Kening konsumint

Kollum

Mei pessimisme helpe wy it Frysk net fierder, neffens Arno Brok by it ôfskied fan Koen Eekma as direkteur fan de Afûk. Op deselde gearkomste fan woansdei 25 april waard in pleit holden foar meartaligens. Dat soe foar it Ingelsk wolris mear opsmite kinne as foar it Frysk. Minsken litte har ornaris mear liede troch belangen as prinsipes.

Ofrûne wike wie ik op it Frisian Humanities kongres fan de Fryske Akademy. Fjouwer dagen fan moandei 23 april oant en mei tongersdei 26 april wiene se yn de Harmonie dwaande mei ûnderwerpen as: Pronominaal slachte by stofnammen yn it (âldere) Nijfrysk, Fan Boukje en Bouk en fan Wopke en Wop, oer ynkoarte nammen yn it Frysk, Rûmtegefaren fan in digitaal wurdboek, Frisian Noblemen as Farmers, the Case of Rienk Hettema, Language use in multilingual Ljouwert, Op syk nei Fryske boeken foar learlingen fan 12 oant 15 jier en Identiteitskonstruksje yn it wurk fan Waling Dijkstra, om mar in pear fan sa’n hûndert lêzingen te neamen.

Sawol foar taal, literatuer, skiednis as meartaligens wie der in soad te rêden en te kiezen. Gjin wûnder dat der in lytse twahûndert belangstellenden, wittenskippers oeral wei en studinten, benammen fan de RUG op ôf kommen wiene. Fansels mei betûfte sprekkers, mar ek mei studinten dy’t no de gelegenheid krigen om haren ûndersyk te presintearjen. Mei oare wurden in geweldich programma, dat boppedat goed organisearre wie. Men makket op kongressen mei dat sprekkers fan gjin ophâlden witte en harren sprektiid misbrûke troch der gjin ein oan te breidzjen en sa yn it farwetter foar de folgjende sprekker komme. Dat wie hjir net it gefal.

De woansdei en tongersdei wiene foar in grut part ynromme foar meartaligens, ek mei praktyske foarbylden hoe’t dêr yn it ûnderwiis mei omgien wurde kin. Wat opfalt is hoefolle kunde en kennis oft der is. It giet der fansels om wat it allegearre opsmyt foar de praktyk. No komme wy der net mei pessimisme, mar ik kin it net litte om der net al te gerêst op te wêzen. Op woansdeitemiddei waard yn de grutte seal fan de Harmonie 90 jier Afûk fierd en ôfskied nommen fan Koen Eekma as direkteur. Yn dat fermidden like it derop dat der neat te rêden is mei de takomst fan it Frysk. En yndied: der is in soad berikt. Wy hawwe in kommissaris fan de Kening dy’t Frysk praat en wy kinne ús taal oeral brûke. Mar nei al it krewearjen fan de Afûk en al tritich jier ferplicht Frysk yn it ûnderwiis kin noch mar sa’n tritich persint fan de befolking Frysk skriuwe. Gjin Fryske kranten, gjin Fryske wykblêden, gjin Frysk wurd te sjen yn Ljouwert en net allinne dêr. Mei oare wurden: bûten hûs en hiem mei it Frysk dan yn it offisjele ferkear in sterke wetlike posysje hawwe, yn de praktyk sjocht men der neat fan. Minsken litte har no ienris mear liede troch belangen as troch prinsipes. Sadwaande bygelyks gjin Fryske reklames yn de Ljouwerter winkelstrjitten.

It Ingelsk hat ekonomyske wearde.

Ien fan de dielnimmers op it kongres kaam tongersdei mei in fraach oer it brûken fan de Ingelske taal yn it heger ûnderwiis. De bestjoerders wolle ús wiismeitsje dat it goed foar de wittenskip is. Men kin ommers mei eltsenien oer de hiele wrâld yn dy taal kommunisearje. Dat sil wol, mar de wichtichste reden is it rinkeljen fan de kassa. Troch it oanbien fan Ingelsktalige programma’s wurde in soad bûtenlânske studinten oanlutsen. Sûnder Ingelsk soe de alfde fakulteit fan de RUG yn Ljouwert moarn wol ophâlde kinne. De trijetalige skoalle kin ek rekkenje op in positive hâlding fan de âlden troch it oanbieden fan de Ingelske taal. In grut part nimt it Frysk derop ta.

Om op Brok werom te kommen, hy is kultueroptimist: “It kin altyd better, mar Eekma hat it Frysk fierder holpen.” Eekma waard ridder yn de Oarder fan Oranje Nassau en foar it goede doel dêr’t de oanwêzigen jild foar jaan koenen, War child, wie op dat stuit 1380 euro stoart. Mei it sjongen fan Elske de Wall en in taspraak fan Bert Looper oer de skiednis fan de Afûk en net te ferjitten in tankwurd fan Eekma sels wie it in moaie en feestlike gearkomste. Ik wol yn it bysûnder Joana Duarte neame, dy’t as meiwurkster en ûndersykster in folslein Fryske bydrage hie oer de posysje fan it Frysk yn it ûnderwiis. En dat as Portugese. Ik bedoel mar. Dêr soene in soad minsken dy’t hjir fan bûten de provinsje te wenjen komme in foarbyld oan nimme kinne.