Favorite bynammen foar de kul

De Britske ferzje fan ‘e fergeze krante Metro hat de resultaten publisearre fan in ûndersykje nei bynammen dy’t manlju oan harren lytse man jouwe. Foar it ûndersykje binne 660 Britske manlju befrege. De krante hat in top tsien gearstald fan faak brûkte bynammen. Dy sjocht der sa út:

Little man Percy Fred Bobby Dicky Billy the Willy Jimmy Pete Junior Big Boy

Oare populêre Ingelske bynammen foar de kul binne Boris, Elvis en Sherlock. Opfallend is neffens de krante dat de top tsien tige liket op de top tsien fan in ferlykber ûndersyk yn Australië.

Hoe soe it by Fryske manlju wêze? Hawwe dy ek bynammen foar de pisser? Hokker binne dat dan? Faaks kinne lêzers fan It Nijs dêr mear oer fertelle?