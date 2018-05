Europeesk Parlemint hat gjin belangstelling foar kulturele haadstêd Ljouwert

Ljouwert is kulturele haadstêd fan Europa. De hoop en ferwachting is dat soks kultuerbewuste Europeanen nei Fryslân ta lûkt. Leden fan it Europeesk Parlemint hearre dêr fansels by en leden fan de kultuerkommisje fan dat EP al hielendal. Soe men tinke.

Moandei en tiisdei soe de kultuerkommisje fan it Europeesk Parlemint Ljouwert in besite bringe. Dat is lykwols oergien, om’t de leden gjin belangstelling hiene. Mar twa minsken hiene harren opjûn. Foarsitster Petra Kammerevert hat de besite dêrom op it lêste stuit skrast.