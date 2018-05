Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (14)

Wetter wurdt wyn

As de wyn oprekket by de brulloft yn Kana yn Galileä, seit ús mem tsjin my:

“De wyn is op.”

Ik sis tsjin har:

“Sis net wat ik dwaan moat, frou. Is myn tiid dan al kommen?”

Sy seit tsjin de tsjinstfeinten:

“Doch mar wat Hy seit.”

Der steane seis lege krûken ree, dy’t brûkt wurde foar de rituele reiniging. Ik sis tsjin ’e tsjinstfeinten:

“Skep dy krûken fol wetter en bring se nei de tafelmaster.”

Dat dogge se. De tafelmaster nimt in slokje fan it wetter út ’e reinigingskrûken en seit dan gjimkjend tsjin de breugeman:

“Elkenien skinkt earst de goeie wyn út, en bewarret de minder goeie wyn foar as de gasten in stik yn ’e kraach hawwe. Mar Jo hawwe it bêste foar it lêst bewarre.”

