Deitocht fan Terp nei Waad en Gewaaks

Fan ein maaie 2018 ôf wurdt in tocht riden mei de panoramawein fan de Seedykster Toer by bysûndere kultuerhistoaryske, lânbou- en natuerplakken yn noardwest Fryslân lâns. Foar de organisaasje hawwe Stichting De Bildtse Aardappelweken, de Seedykster Toer, Terp Hegebeintum, It Fryske Gea en Restaurant de Molen de hannen gearslein.

Op 24 maaie is de earste deitocht. It doel is dat de dielnimmers each krije foar hoe’t minsken by it Waad lâns libje en hoe’t de lânbou him dêr ûntjûn hat. Wichtich foar ús iten! Foar de earste deitocht binne – neist it bestjoer fan de stichting BAW – in tal pommeranten útnûge.

Fan Terp en Waad

De tocht begjint om healwei tsienen hinne yn Froubuorstermûne op it terrein fan De Kultuurfabriek. Earst wurdt de terp fan Hegebeintum oandien: de earste ideeën fan eartiids om drûge fuotten te hâlden. Dêrnei nei de waadkant en troch het Noarderleech fan It Fryske Gea. Bysûnder, want dat gebied is oars ticht foar publyk! Mei moai waar wurdt op de kwelder it kâlditen bepluze.

Nei Gewaaks en by de keunst lâns

Nei iten giet it fierder nei it Gewaaksfjild 50 Tinten Groen oan de Aldebildtdyk, dêr’t in oere stilholden wurdt om it fjild te besjen. Dêrnei giet it troch it Biltske lânskip, by keunstpleatsen en in bylderûte lâns, werom nei Froubuorstermûne. It is de bedoeling om tusken fiven en seizen oan te kommen.

Op alle neamde plakken wurdt stilholden. Dêr kinne de minsken om har hinne sjen en is der wat te drinken en/of te iten. Oan de ein fan de rûte kin op eigen gelegenheid in miel nuttige wurde by restaurant De Molen (reservearje oant in dei foarôf). De deitocht wurdt holden fan 24 maaie oant en mei 20 septimber op tiisdei en tongersdei.

Mear ynformaasje en kaarten: www.vanplan.nl.