De wûndere wrâld van waad- en greidefûgels

Boekoankundiging

Utjouwerij Bornmeer presintearret op 12 en 13 maaie Gek op Trek, it nije jeugdboek fan Thomas Leerink. By gelegenheid fan it Wadden Vogelfestival op Teksel is de skriuwer by it Fûgelynformaasjesintrum yn De Cocksdorp om te fertellen oer it boek en om it te sinjearjen. Yn Gek op Trek leare bern op in boartlike wize hoe’t waad- en greidefûgels útinoar te hâlden binne, wêr’t se tahâlde, wat se ite en hoe’t soks allegear ûndersocht wurdt.

Groep 6 mei master David helpe by syn ûndersyk nei trekfûgels. Se gean dêrta op ekskurzje nei Flylân. It is it begjin fan in moai en learsum aventoer oer fûgels dy’t rys ite, oer kolabrune seeën en banaanfoarmige rôfbisten. Mar ek oer wûnderlike fielproeven, rôze koarreballen en fûgels mei fearren sa wyt as slachrjemme-iis. Slagget it de bern om alle opdrachten dy’t se meitsje moatte te dwaan? En wat stiet der dochs allegear yn it plakboek fan master, dat er oeral mei hinne tôget?

Yn Gek op Trek wurdt ek ferteld hoe’t wittenskippers fan it Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) trekfûgels as leppelbekken en mientsen folgje en wat dat opleveret. Oare ferrassende ûntdekkingen wurde ek beskreaun. Sa is der yn it ferhaal omtinken foar bygelyks de moksel as arsjitekt. Undersikers hawwe nammentlik ûntdutsen dat moksels sels struktueren meitsje en dêrmei it waadlânskip bepale. Fierder is de kleur fan de see net altyd blau, mar betiden sa brún as kola. Wittenskippers sjogge mei in kleurekaart of en hoe’t it seewetter feroaret yn de tiid. Gek op Trek lit op begryplike wize it belang fan sok ûndersyk sjen.

Oer de skriuwer: Thomas Leerink (1988) studearre biology oan de Ryksuniversiteit Grins. Hy wurke by de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, dêr’t it NIOZ in ûnderdiel fan is. Earder publisearre er by Utjouwerij Bornmeer it jongereinboek Uitblinkerz!

ISBN: 978 90 5615 460 8

Siden: 168

Bynwize: Paperback

NUR: 223 / 283

Taal: Nederlâns

Priis: € 15,00

It boek is te krijen by de boekhannel en by Utjouwerij Bornmeer, Hellingbaas 1, De Gordyk