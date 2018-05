Brûzjende bieraktiviteiten yn Fryslân

Sânde edysje Wike fan it Nederlânske Bier fiert Nederlânske bierkultuer

Yn hiel Fryslân wurde yn ’e Wike fan it Nederlânske Bier tal fan aktiviteiten organisearre troch hoarekagelegenheiden en brouwerijen. Fan 24 maaie o/m 3 juny kin men ûnder oare yn Ljouwert en Oentsjerk de mearsidichheid fan Nederlânsk bier ûntdekke by bier- en tsiispriuwerijen. De Wike fan it Nederlânske Bier wurdt op 24 maaie lykas wenst iepene op it Nederlânsk Bierpriuwfestival yn Den Haach en ôfsletten mei de Nederlânske Brouwerijdagen fan 1 o/m 3 juny. Goed hûndert brouwerijen troch hiel Nederlân hinne iepenje dan harren doarren foar publyk. Eltse organisaasje kin oanheakje op de Wike fan it Nederlânske Bier troch in bierrelatearre aktiviteit te organisearjen. Sjoch foar in oersjoch fan alle aktiviteiten en mear ynformaasje oer dielname op de webside.

Globaal programma

24 maaie: Offisjele iepening fan de Wike fan it Nederlânsk Bier + bekendmeitsjen Bêste Bier fan Nederlân 2018

24 o/m 26 maaie: Nederlânsk Bierpriuwfestival yn De Haach

24 maaie o/m 3 juny: tsientallen bieraktiviteiten troch hiel Nederlân hinne

1 o/m 3 juny: Nederlânske Brouwerijdagen

Aktiviteit organisearje?

Organisaasjes en ûndernimmers dy’t wat organisearje wolle yn de Wike fan it Nederlânske Bier 2018 kinne harren aktiviteit ienfâldich oanmelde fia de webside. Hja kinne dêrmei rekkenje op ekstra promoasje, in kommunikaasje-toolkit en as dat winske is, stipe by it organisearje fan in bierpriuwerij.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.weekvanhetnederlandsebier.nl.