Eksposysje Borduurlint voor de vrede

‘Borduurlint voor de vrede’ is in oantinken oan prinses Maria Louise van Hessen Kassel, stammem fan ús hjoeddeistich keningshûs en in protte oare Europeeske foarstehuzen. Borduere foar LF2018 troch mear as 300 froulju.

Oer it projekt Borduurlint voor de vrede

Oantinken oan prinses Maria Louise van Hessen Kassel 1749

Op 20 maaie 1749 skreau prinses Maria Louise in brief oan har freondinne Henriëtte van Nassau-Zuylestein. Ut de briefwikseling mei dy freondinne is bekend dat beide froulju graach hantwurkje. Fan 1740 ôf wie hiel Europa yn oarloch, nammentlik de Eastenrykske suksesjeoarloch. De rop om en hing nei frede wie grut. Yn 1748 einige de oarloch mei de frede fan Aken. As de frede tekene is stjoert Maria Louise yn 1749 oan Henriëtte in staaltsje op fan har borduersel. It wie in lint dat de frede oanjoech.

Borduere foar LF2018

De omstannichheden binne hjoed-de-dei noch net bot feroare. No ek wer liket in lint fan de frede, in lint fan ferbining tige winsklik. Yn it ramt fan LF2018 wurdt besocht in statement del te meitsjen foar de frede, ferdraachsumens en ferbining. Mei mear as trijehûndert froulju is in hjoeddeisk lint foar de frede borduerd. Dat lint, sa’n 75 meter lang, is fan no ôf te sjen yn ’t Andere Museum fan Oldtimer tot Kant, Eastersingel 8 te Ljouwert.

Elk stikje lint is unyk en orizjineel, faak mei in eigen ferhaal derby. Dat makket it ta in hiel bysûnder gehiel.

Iepeningstiden

Woansdeis oant en mei sneins fan 13.00 – 17.00 oere. Yn july, augustus en septimber ek op tiisdei iepen fan 13.00 – 17.00 oere. Groepen op ôfspraak.

It museum is fan it NS-stasjon Ljouwert ôf goed te berikken. Rinnend sa’n 15 minuten. Mei stedsbus 8, útstappe by de halte Easterkade (Flietsterbrêge). Autoriders folgje de buorden fan de parkeargaraazje Hoeksterend. Dêrwei is it in pear minuten rinnen. Parkearje kin ek by it museum. Dêr jildt de blauwe sône.



Yn ’t Oare museum fan Oldtimer oant Kant is in soad te besjen. It museum hat in kolleksje oldtimers, meccano, radio’s, fototastellen en in grutspoartreinbaan. Der is ek in kolleksje tekstyl oer kant, kantmaterialen, merklappen en naaireau. De 18e-iuwske stylkeamer wijd oan Maria Louise van Hessen-Kassel, lit it 18e-iuwske kant sjen dat sy ek oan har klean hie.