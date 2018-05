Befrijingsfjoer ûntstutsen yn Wageningen

Om midsnacht is yn Wageningen it Befrijingsfjoer ûntstutsen. De Ingelske feteraan en befrijer Ray Lord (92) brocht it fjoer nei it 5 Maaie Plein. Clemens Cornielje, de kommissaris fan de Kening yn de provinsje Gelderlân, stuts it dêrnei oan. Die wiene rinners oan bar. Dy holden de fakkels yn it fjoer en bringe it fjoer nei ferskate gemeenten.

Mei it oanstekken fan it fjoer is de fiering fan Befrijingsdei offisjeel úteinset. Sneon binne der fjirtjin Befrijingsfestivals troch hiel Nederlân, ûnder oare yn Ljouwert. Ambassadeurs fan de frijheid binne dit jier dj Fedde Le Grand, rapper Ronnie Flex en de band My Baby. Hja reizgje mei in helikopter by de festivals del.