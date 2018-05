Khamenei en Trump fûl foarinoar oer

Ali Khamenei, de Iraanske ayatollah, hat gjin goed wurd oer foar de beslissing fan Donald Trump om Amearika út de Iran-deal stappe te litten. Hy seit dat de Amerikaanske presidint in grutte flater makke hat.

“Wat Trump seit, snijt gjin hout en hy liicht der mar op los”, neffens Khamenei. “Wy hawwe de deal akseptearre, mar de fijânskip fan de Feriene Steaten wie net oer.” De Iraanske presidint Hassan Rohani sei dat Amearika derom bekend stiet dat it syn ôfspraken net neikomt en dat Teheran wol yn de deal bliuwt, dan mar dan sûnder Washington. Hy liet witte dat Iran no wer fierder giet mei syn atoomprogramma. Earst sil lykwols praat wurde mei de lannen dy’t it akkoart mei sletten hawwe, lykas de Europeeske Uny. Neffens de Feriene Naasjes foldocht Iran oan alle easken en betingsten fan it atoomakkoart. De grutte Europeeske lannen binne teloarsteld oer Trump syn beslút. Nei alle gedachten komme se takomme wike byinoar om it deroer te hawwen

Trump wol wol ûnderhannelje oer in nij akkoart, mar dat moat dan werklik in ein meitsje oan de atoomdriging út Iran. Oant it safier is jilde de âlde sanksjes wer en dy binne fan it heechste nivo. Hy tinkt dat Europa dy hâlding ek oannimme sil. “Teoretysk soe de saneamde deal de Feriene Steaten en ús bûnsmaten beskermje moatte foar in Iraanske nukleêre bom”, neffens Trump, “mar feitlik hat de deal Iran tastien om troch te gean mei it ferrykjen fan uranium en it berikken fan it punt fan in nukleêr konflikt.” Amearika lit him net “nukleêr ôfparsje”, sei Trump. “Wy steane net ta dat Amerikaanske stêden mei ferneatiging bedrige wurde en dat in rezjym dat ‘dea oan Amearika’ ropt tagong kriget ta de deadlikste wapens op ierde.”