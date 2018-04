Freed 20 april lansearre NTR de ynteraktive dokumintêre De metamorfose van Escher. Sintraal dêryn stiet Eschers wurk Metamorphose II.

De metamorfoaze fan Escher

Nederlânsk ferneamdste grafikus M.C. Escher, makke mei Metamorphose II ien fan syn yllústerste wurken. De ynteraktive dokumintêre De metamorfose van Escher stelt de websteebesiker by steat om it wurk en libben fan Escher fan hiel tichtby te ûntdekken en te belibjen. Nea earder wie Eschers wurk sa detaillearre online te besjen. Men kin troch it wurk hinne en wer bewege en jin ferdjipje yn bysûndere details. Fia audiotoers komt men mear te witten oer it persoanlik libben fan Escher, de technyk dy’t er brûkte en syn wurk yn keunsthistoarysk perspektyf. Net allinnich Metamorphose II, mar ek in tsiental oare wurken lykas Relativiteit, Reptielen en Verbum binne op dy wize te belibjen.

De spesjaal komponearre muzyk fan Paul M. van Brugge jout de ynteraktive dokumintêre in ekstra meislepende ûnderfining. Foar it jonge publyk jout it webstee in spesjale Klokhuis Tour.

Metamorfoazemasine

Wa’t ynspirearre rekke is kin op it webstee oan ’e slach mei syn eigen stikje metamorfoaze. Techniken dy’t Escher oer de jierren mei de hân ûntwikkele sitte no ynboud yn de saneamde ‘metamorfoazemasine’. Elkenien kin syn selsmakke ôfbyldings rotearje, spegelje, ferskowe en dêrnei morfe nei in twadde ôfbylding. It kreëarre wurk is ta te heakjen oan it digitale ‘Gesamtkunstwerk’; in ûneinige online metamorfoaze. It eigen wurk kin ek delhelle, printe en mei oaren dield wurde. Besykje it hjir.

NTR & Escher

De NTR besteget dit jier in protte omtinken oan Escher. Neist de ynteraktive dokumintêre is der út SchoolTV wei omtinken foar de ferneamde Nederlânske keunstner, wijt Het Klokhuis 26 april in útstjoering oan it wurk en libben fan Escher, en stjoert de NTR letter dit jier yn Het Uur van de Wolf de film M.C. Escher, het oneindige zoeken út.

De ynteraktive dokumintêre De metamorfose van Escher kaam ta stân yn gearwurking mei de M.C. Escher Foundation, en wurdt lansearre yn deselde perioade as de start fan de Escher-útstalling yn it Frysk Museum (ûnderdiel fan Ljouwert Kulturele Haadstêd). Besikers fan de útstalling kinne fia in digitale tafel de ynteraktive dokumintêre belibje.

Sjoch ek op ntr.nl/escher.