Wolkom-lêzing oer skiednis fan it bierbrouwen

Warner Banga fertelt tongersdei 26 april op de Wolkom-lêzing op it Provinsjehûs oer de histoarje fan it bierbrouwen yn Dokkum en wat dat mei Bonifatius te meitsjen hat. It brouwen en drinken fan bier is al hûnderten jierren âld. Yn Dokkum wurdt sûnt koart wer Bonifatiusbier broud en ferkocht. Binnen de bolwurken wiene eartiids sa’n tweintich brouwerijen aktyf.

Wolkom op de lêste tongersdei fan ‘e moanne

It Provinsjehûs iepenet op sawat elke lêste tongersdei fan de moanne de doarren foar it publyk. Dan wurde nijsgjirrige, leechdrompelige aktiviteiten yn ien fan de publyksromten organisearre. Soms troch de Provinsje, bytiden troch ynwenners, mar altyd foar de ynwenners. Elkenien is dêr wolkom by.

Programma

12:00 Ynrin

12:30 Lêzing (fiertaal is Frysk)

13:30 Ein programma

Tiid en lokaasje

Datum/tiid Tongersdei 26 april 12.00 – 13.30 oere

Lokaasje Provinsjehûs, Twibaksmerk 52, 8911 KZ Ljouwert