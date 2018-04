Waarpraatsje: yn it wykein noch maitiid

DE JOUWER – Nei in pear tige waarme en prachtige maitiidsdagen, sil it dit wykein ek noch kreas waar wêze. Takomme wike giet de temperatuer fiks nei ûnderen.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is it frij helder en is der kâns op wat damp. By een swakke noarde- oant noardeastewyn wurdt it seis graden.

Sneon skynt de sinne, mar de loft rekket sa út en troch ek berûn. De easte- oant noardeastewyn is swak oant matich. De temperatuer leit, nei alle gedachten, tusken de fyftjin en tweintich graden.

Snein is der neist sinne ek bewolking. Boppedat is der in tanimmende kâns op in bui, miskien wol mei tonger. It wurdt mei in graad as tweintich noch wol waarm.

Nei it wykein wurdt it ritich en in stik kâlder. De jas kin wer oan.

Jan Brinksma