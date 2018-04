Waarpraatsje: nei sneon in pear dagen ritich

DE JOUWER – Nei in frisse mar hiel kreaze Keningsdei, sil dit wykein wat tsjinfalle.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is de loft foar it grutste part berûn en kin der wat reinwetter falle. By in swakke oant matige easte-, letter súdwestewyn wurdt it sân graden.

Sneon is de loft ek meastentiids berûn en kin it sa út en troch wat reine. De wyn is súdwest en swak oant matich. It wurdt net folle waarmer as tolve graden.

Snein wurdt, nei alle gedachten, in wite dei. Foaral letter op ‘e dei kin it in skoft reine. De sinne sille we net folle, of hielendal net sjen. It wurdt op ‘e nij om de tolve graden hinne.

Moandei sil it ek ritich wêze en bliuwt it net drûch. It wurdt op yn heechst in graad as alve. Letter yn ‘e wike wurdt it allegear wat better.

Jan Brinksma