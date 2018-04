Waarpraatsje: Keningsdei oan de kâlde kant

DE JOUWER – Keningsdei sil dit jier ek oan de kâlde kant wêze. It bliuwt wol it grutste part fan ‘e dei drûch.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft foar in part berûn, mar it bliuwt drûch. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it seis graden.

Op Keningsdei lit de sinne him sa út en troch sjen mar der is ek bewolking. It bliuwt it grutste part fan de dei drûch. De súdweste-, letter súdeastewyn is swak oant matich. It wurdt tolve graden.

Yn it wykein bliuwt it net drûch. Boppedat is de sinne net folle te sjen en wurdt it op syn heechst trettjin graden.

Jan Brinksma