Waarpraatsje: in bytsje ritich en oan de kâlde kant

DE JOUWER – Jo soene it nei it moaie waar fan ferline wike hast ferjitte, mar it waar fan dizze wike past goed by it waar dat wy yn de gersmoanne ferwachtsje meie. It bliuwt foarearst in bytsje ritich en it is wat oan de kâlde kant.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei kin der wat reinwetter falle. By in matige oant krêftige súdwestewyn wurdt it tsien graden.

Woansdei is der neist bewolking ek sinne en der kin sa út en troch in bui falle. In klap tonger is net hielendal útsletten. De westewyn is matich. It wurdt net folle waarmer as trettjin graden. It waar fan tongersdei sjocht der krekt sa út as dat fan woensdei. Neist in, foar in part, berûne loft is der ek sinne en kin der op ‘e nij in bui falle.

Nei woansdei bliuwt it ritich en fris.

Jan Brinksma