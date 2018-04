Waarpraatsje: earst noch ritich, letter better

DE JOUWER – Nei in griis en wat tsjinfallend wykein is it moandei en tiisdei ek noch ritich. Letter yn ‘e wike wurdt it stadichoan better waar.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is der kâns op buien, miskien wol mei tonger. De noardeastewyn is matich en it wurdt om de tsien graden hinne.

Op moandei sil it sa út en troch reine, mar letter op ‘e dei is de sinne ek noch efkes te sjen. Yn de jûn is der op ‘e nij kâns op wat reinwetter. De sudewyn wurdt geandewei matich oant frij krêftich. It wurdt net folle waarmer as tolve graden.

Tiisdei wurdt it noch wat kâlder, is der kâns op in bui en stiet der in protte wyn.

Fan woansdei ôf wurdt it stadichoan better waar. De sinne lit him faker sjen, de temperatuer giet omheech en it bliuwt, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma